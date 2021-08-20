Американец восхитился морозным Хабаровском при первом визите на российский Дальний Восток

Хабаровск, 20 августа. Живущая в США россиянка пообщалась со своей подругой из Хабаровска, которая отвезла супруга-американца на родину. Женщина рассказала, что удивило иностранца в этом городе.

Удивляться американец начал еще на таможенном досмотре в аэропорту. Ему вежливо объяснили, какие бумаги нужно заполнить и какие подписи поставить. Таможенники даже проводили мужчину до выхода в зону прилета. Его супруга Алена сначала испугалась, увидев подобное. Она решила, что у мужа какие-то проблемы, но позже поняла, что все в порядке.

Архитектура Хабаровска по-настоящему впечатлила американца. В Калифорнии, где живет мужчина, здания оформлены сдержанно. В Хабаровске он максимально наслаждался убранством города, в частности, «красивыми завитушками», деревянными сооружениями и многим другим.

Еще муж россиянки Алены высоко оценил вкус кофе в местных заведениях. Он признался, что в кофейнях очень уютно находиться. Еще американца привел в восторг широкий ассортимент товаров в местных торговых центрах и магазинах.

«Конечно, онлайн в Штатах можно заказать что угодно. Но в Хабаровске даже в интернет заходить не надо, в магазинах все есть. Пошел и купил. Я тут такие интересные штуки увидела в «Броско», в Калифорнии такого нет», — рассказала Алена.

Россиянка вспомнила, что прилетела с мужем в Хабаровск зимой. У супруга оказалась с собой только легкая куртка. Шапку ему купили уже в России. Американец не испугался холода, заявив, что «русская зима не такая уж и плохая». Плюс ко всему в России новогодние украшения убирают только в конце зимы. В Соединенных Штатах это делают в первых числах января.

Российские власти намерены увеличить субсидирование перелетов на Дальнем Востоке. Расширение маршрутной сетки и увеличение льгот запланировано на следующий год. Власти намерены сделать доступными перелеты на Дальний Восток.