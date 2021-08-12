Жительница Хабаровска предстанет перед судом за посредничество в даче взятки

Хабаровск, 12 августа. Жительница Хабаровского края предстанет перед городским судом. Женщина обвиняется в посредничестве в даче взятки начальнику территориального отделения БТИ.

Согласно версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемая выступала в качестве посредника между индивидуальным предпринимателем и начальником отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ». Женщина передала денежное вознаграждение должностному лицу в размере 51 тыс. рублей. В обмен на деньги он должен был указать в техническом плане на помещение недостоверную информацию о планировке.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Исполняющий обязанности прокурора Хабаровского края уже утвердил обвинительное заключение. Дело будет направлено в Центральный районный суд.

Бывший сотрудник полиции Геленджика был приговорен к семи годам колонии за получение взятки в крупном размере.