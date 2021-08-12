Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 13:15
13:14
Происшествия
На борту упавшего в Курильское озеро Ми-8 была однофамилица сенатора
13:14
Экономика
Банк России понизил официальные курсы евро и доллара
13:12
Общество
«Аквариум» и Бутусов выступят на юбилее Ленинградского рок-клуба
13:07
Происшествия
Житель Калининградской области напал на беременную жену с топором
13:05
Весь мир
Почему Зеленский спешно опроверг просьбу к США о размещении ПВО на Украине
13:05
Общество
Под Суздалем найдено захоронение древнего всадника
13:03
Общество
Соцконтракты заключат с жителями Кубани
13:00
Политика
Эфир: Что поможет нормализовать отношения Молдавии и России
13:00
Общество
«Это ужасно»: певица Лихачева отреагировала на недопуск Булановой до выборов в ЗакС
12:59
Общество
Marvel и DC платят создателям комиксов невысокие гонорары за успешные фильмы
Все новости

Жительница Хабаровска предстанет перед судом за посредничество в даче взятки

  /   Обновлено: 12 августа 2021 12:50
Происшествия
Жительница Хабаровска предстанет перед судом за посредничество в даче взятки
freepik.com  /  Designed by Freepik

Хабаровск, 12 августа. Жительница Хабаровского края предстанет перед городским судом. Женщина обвиняется в посредничестве в даче взятки начальнику территориального отделения БТИ.

Согласно версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемая выступала в качестве посредника между индивидуальным предпринимателем и начальником отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ». Женщина передала денежное вознаграждение должностному лицу в размере 51 тыс. рублей. В обмен на деньги он должен был указать в техническом плане на помещение недостоверную информацию о планировке.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Исполняющий обязанности прокурора Хабаровского края уже утвердил обвинительное заключение. Дело будет направлено в Центральный районный суд.

Бывший сотрудник полиции Геленджика был приговорен к семи годам колонии за получение взятки в крупном размере.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жительница Хабаровска предстанет перед судом за посредничество в даче взятки
суд взятка хабаровский край посредничество в даче взятки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru