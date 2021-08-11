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Уровень воды в реке Амур достиг рекордных значений

  /   Обновлено: 11 августа 2021 14:19
Общество
Уровень воды в реке Амур достиг рекордных значений
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Хабаровск, 11 августа. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что уровень воды в реке Амур достиг рекордных значений за весь период метеонаблюдений.

По словам специалиста, в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае в ближайшее время стоит ждать обострение паводковой ситуации. Он предупредил о возможных подтоплениях пригородов, дорог, а также посевов. Вильфанд отметил, что на Амуре ожидается очередной приход проливных дождей.

Как ранее сообщалось, более 700 спасателей борются с паводками в Приамурье. Они занимаются реализацией превентивных мер.

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