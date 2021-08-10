Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 11:01
11:00
Происшествия
Фура на полном ходу протаранила четыре автомобиля под Волгоградом, есть погибший
11:00
Общество
Режиссер Батов поддержал выдвижение Булановой в депутаты и ее «Ленинградскую надбавку»
10:58
Общество
Губернатор Петербурга заявил о расширении сети прививочных пунктов
10:56
Общество
Владимир Путин учредил награды для деятелей искусства
10:55
Политика
Актер Селин поддержал Буланову в борьбе за надбавки для пенсионеров
10:55
Армия
Российские военные в Таджикистане получили новое оружие на фоне эскалации в Афганистане
10:50
Происшествия
Мужчина угрожал устроить взрыв при ограблении банка в Артеме
10:49
Политика
Ассоциация гимнастики Белоруссии заявила о взломе страницы в Facebook после поста о России
10:46
Происшествия
Прокуратура проверила готовность жилых домов для льготников в Кемеровской области
10:45
Общество
Вишневый сок может улучшить качество сна
Все новости

Хабаровская компания выплатила зарплату сотрудникам после вмешательства прокуратуры

  /   Обновлено: 10 августа 2021 10:05
Происшествия
Хабаровская компания выплатила зарплату сотрудникам после вмешательства прокуратуры
murmansk.sledcom.ru  /  СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области

Хабаровск, 10 августа. После вмешательства прокуратуры хабаровское автотранспортное предприятие погасило задолженность по заработной плате на сумму 1,6 млн рублей.

Сотрудники МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» не получили жалование за летние месяцы. Амурская городская прокуратура проверила, соблюдает ли администрация организации трудовые права граждан.

Прокурор вынес директору предприятия представление, в отношении руководителя было возбуждено административное дело о невыплате зарплаты в установленный срок. Благодаря принятым мерам задолженность перед работниками была полностью погашена.

Похожая ситуация сложилась в Крыму — сотрудникам ГУП РК «Крымавтодор» не выплатили 16 млн рублей заработной платы. В дело вмешался глава региона Сергей Аксенов.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Хабаровская компания выплатила зарплату сотрудникам после вмешательства прокуратуры
зарплата прокуратура хабаровский край
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru