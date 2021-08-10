Хабаровская компания выплатила зарплату сотрудникам после вмешательства прокуратуры

Хабаровск, 10 августа. После вмешательства прокуратуры хабаровское автотранспортное предприятие погасило задолженность по заработной плате на сумму 1,6 млн рублей.

Сотрудники МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» не получили жалование за летние месяцы. Амурская городская прокуратура проверила, соблюдает ли администрация организации трудовые права граждан.

Прокурор вынес директору предприятия представление, в отношении руководителя было возбуждено административное дело о невыплате зарплаты в установленный срок. Благодаря принятым мерам задолженность перед работниками была полностью погашена.

Похожая ситуация сложилась в Крыму — сотрудникам ГУП РК «Крымавтодор» не выплатили 16 млн рублей заработной платы. В дело вмешался глава региона Сергей Аксенов.