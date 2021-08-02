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Изготовителя поддельных справок о вакцинации задержали в Хабаровске

  /   Обновлено: 02 августа 2021 09:34
Происшествия
Изготовителя поддельных справок о вакцинации задержали в Хабаровске
prok-murmansk.ru  /  Прокуратура Мурманской области

Хабаровск, 2 августа. Полиция Хабаровска задержала нелегального продавца фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса и других медицинских документов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, речь идет о местном жителе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

«Задержан подозреваемый в незаконном изготовлении и продаже поддельных медицинских документов, в том числе справок на наличие антител к COVID-19, отрицательных тестов на коронавирус и прививочных сертификатов о прохождении вакцинации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Так, 28-летний мужчина через один из популярных мессенджеров общался с потенциальными покупателями и передавал им информацию о местонахождении тайников с поддельными документами. Вырученные денежные средства клиенты переводили ему на электронный кошелек. Стоимость одного экземпляра достигала полутора тысяч рублей.

Ранее сайт 360tv.ru сообщил о возбуждении сразу нескольких дел о фальшивых справках для медотвода в Москве.

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хабаровский край COVID-19 справка о вакцинации
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