Изготовителя поддельных справок о вакцинации задержали в Хабаровске

Хабаровск, 2 августа. Полиция Хабаровска задержала нелегального продавца фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса и других медицинских документов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, речь идет о местном жителе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

«Задержан подозреваемый в незаконном изготовлении и продаже поддельных медицинских документов, в том числе справок на наличие антител к COVID-19, отрицательных тестов на коронавирус и прививочных сертификатов о прохождении вакцинации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Так, 28-летний мужчина через один из популярных мессенджеров общался с потенциальными покупателями и передавал им информацию о местонахождении тайников с поддельными документами. Вырученные денежные средства клиенты переводили ему на электронный кошелек. Стоимость одного экземпляра достигала полутора тысяч рублей.

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