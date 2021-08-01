Более 80 дачных участков оказались подтоплены из-за паводка в Хабаровске

Хабаровск, 1 августа. Повышенный уровень воды в реке Амур вызвал затопление более 80 дачных участков на островной территории Хабаровска, сообщили в местной пресс-службе главка МЧС.

Уровень воды у Хабаровска за сутки поднялся на семь см и на сегодняшний день составляет 427 см. Природное явление повредило постройки в селах Корсаково-2 и Гайтер.

«В результате подъема воды на (реке Амур на) островной территории Хабаровска подтоплены свыше 80 дачных участков, в Хабаровском районе — один земельный участок — в селе Корсаково-2, в Комсомольском районе — один участок внутрипоселковой дороги в селе Гайтер», — говорится в сообщении.

Подобное природное явление уже давало о себе знать на местных территориях. Дождевой паводок уничтожил мост, который соединял берега реки Ургал в Верхнебуреинском районе.