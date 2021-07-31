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Более 170 человек эвакуировали из-за пожара в хабаровском госпитале
Происшествия
Более 170 человек эвакуировали из-за пожара в хабаровском госпитале
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Хабаровск, 31 июля. В ночь на 31 июля произошел пожар в расположенном на улице Серышева в Хабаровске госпитале. Из-за пламени начали гореть окна на трех этажах здания.

Сильное возгорание произошло в клиническом госпитале Восточного военного округа (ВВО). Пожар начался около 01:00 (30 июля 18:00 по московскому времени), сообщает со ссылкой на информированный источник портал dvnovosti.ru.

Очаг возгорания располагался на свалке или складе под окнами терапевтического отделения, где помещались мусор и утеплитель.

Из здания до приезда пожарных эвакуированы 178 человек. О пострадавших не сообщается. Пожар уже ликвидирован, площадь возгорания составила 200 кв. м.

В середине июля в Хабаровске загорелся автосервис с машинами. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

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