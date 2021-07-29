Мужчина «заминировал» вокзал в Хабаровске, чтобы не возвращаться к жене

Хабаровск, 29 июля. Житель Амурской области заявил, что «заминировал» вокзал. Такой шаг был сделан для того, чтобы не возвращаться домой к жене и шестерым детям.

Информация поступила в дежурную часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте. Неизвестный сообщил, что на вокзале может произойти взрыв. Компетентные органы незамедлительно объявили эвакуацию всех находящихся в здании. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Однако при осмотре взрывное устройство не нашли.

Злоумышленник был установлен через несколько часов. Полиция задержала 35-летнего жителя Амурской области. Во время допроса он признался, что совершил проступок, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Причиной такого действия стало острое нежелание возвращаться домой. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы сроком до пяти лет.

Недавно суд вынес приговор жителю поселка Красносельский. Его признали виновным в ложном сообщении о готовящемся взрыве и приговорили к двум годам лишения свободы.