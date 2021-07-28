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Дело о растрате денег дольщиков возбудили в Хабаровском крае
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Дело о растрате денег дольщиков возбудили в Хабаровском крае

  /   Обновлено: 28 июля 2021 15:47
Происшествия
Дело о растрате денег дольщиков возбудили в Хабаровском крае
Невские Новости

Хабаровск, 28 июля. Директора строительной компании подозревают в растрате средств дольщиков на сумму 1, 5 млрд рублей, которые ему передали для строительства жилья.

Прокурорская проверка обращений дольщиков показала, что ни так и не дождались своих квартир. Установлено, что застройщик ООО «Лидер» заключено больше 400 договоров долевого участия на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей. После этого директор компании потратил денежные средства граждан на цели, не связанные со строительством объекта.

По результатам материалов прокурорской проверки уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Директору хабаровской компании-застройщика ООО «Тополёк» сел в тюрьму на семь с половиной лет за обман дольщиков, сообщало Deita. Компания занималась строительством в период с 2013 по 2018 годы.

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