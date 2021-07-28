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Новые истребители Checkmate будут собирать в Комсомольске-на-Амуре
Технологии
Новые истребители Checkmate будут собирать в Комсомольске-на-Амуре
Global Look Press  /  Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Комсомольск-на-Амуре, 28 июля. Истребители пятого поколения Checkmate будут конструироваться на авиазаводе им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре является филиалом ПАО «Компания Сухой». Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации подтвердил о сборке однодвигательных истребителей в КнААЗ.

«Checkmate будут собираться здесь», — отметил Слюсарь в беседе с РИА Новости.

Истребитель пятого поколения Checkmate представили на авиасалоне МАКС-2021. Разработка впечатлила иностранных партнеров, которые озвучили желание закупить самолет. Судно будет ориентировано на страны Африки, Индию и Вьетнам.

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истребитель сборка checkmate
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