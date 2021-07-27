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Собака помогла полицейским раскрыть кражу автозапчастей в Хабаровском крае

  /   Обновлено: 27 июля 2021 10:02
Общество
Собака помогла полицейским раскрыть кражу автозапчастей в Хабаровском крае
pixabay.com

Хабаровск, 27 июля. Служебная собака по кличке Хельга помогла правоохранителям раскрыть кражу автозапчастей в Комсомольске-на-Амуре.

Потерпевшим стал 35-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из его гаража украли имущество на 46 тыс. рублей. Преступник взломал дверь металлического бокса и похитил колесные колпаки, воздушные и масляные фильтры.

Оперативно-следственная группа прибыла на место происшествия. В ее состав также вошел инспектор-кинолог со своей служебной собакой Хельгой. Четвероногий правоохранитель взял след преступника и показал путь, по которому злоумышленник скрылся.

Благодаря служебной собаке предполагаемый вор был задержан. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. Как выяснилось, он продал похищенное имущество, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее служебная собака нашла пропавшего ребенка в Московском районе Петербурга.

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