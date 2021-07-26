Экс-сотрудник бюро техинвентаризации предстанет перед судом в Хабаровске

Хабаровск, 26 июля. Экс-сотрудника бюро технической инвентаризации будут судить за получение взяток. Ранее было возбуждено уголовное дело по частям 2, 3 статьи 290 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемая получила от местной жительницы 30 тысяч рублей за "услугу". Злоумышленница пообещала предоставить своей клиентке техпаспорт на объект недвижимости за короткий срок. Она же в феврале 2020 года за указание в техническом плане на помещение недостоверной информации о планировке получила 51 тысячу рублей от предпринимателя.

Женщине грозит до восьми лет лишения свободы. Решение о наказании будет принимать Центральный районный суд Хабаровска.