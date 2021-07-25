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Прокуратура взяла под контроль проверку смертельного ДТП в Вяземском районе

  /   Обновлено: 25 июля 2021 15:15
Происшествия
Прокуратура взяла под контроль проверку смертельного ДТП в Вяземском районе
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Хабаровск, 25 июля. Прокуратура Вяземского района Хабаровского края взяла под контроль проверку обстоятельств ДТП на 146-м километре автодороги А-370 «Уссури». В аварии погиб водитель легковой машины.

Мужчина за рулем Toyota Lite Ace не заметил на дороге большегрузный автомобиль МАЗ-551605 и врезался в него. В результате 79-летний водитель японской машины получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте, сообщает источник в правоохранительных органах.

На место происшествия немедленно выехал исполняющий обязанности прокурора Вяземского района Сергей Головин. Согласно предварительной версии следствия, виновником аварии стал владелец большегруза, который оставил нерабочее транспортное средство на проезжей части.

Прокуратура взяла под контроль проводимую проверку. По ее окончании будет вынесено соответствующее решение.

Три фуры стали участниками похожего ДТП в Нижегородской области. Большегрузы столкнулись около поворота на Шелокшу. В результате аварии один человек погиб, сообщал 360tv.ru.

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дтп прокуратура проверка хабаровский край вяземский район
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