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Разрушенный паводком мост восстановили в Хабаровском крае

  /   Обновлено: 25 июля 2021 12:00
Происшествия
Разрушенный паводком мост восстановили в Хабаровском крае
ГУ МЧС по Новгородской области

Хабаровск, 25 июля. Аварийно-восстановительные работы продолжаются на территории населенных пунктов Ургал и Усть-Ургал.

Спасатели восстановили небольшой мост, разрушенный паводком. Также они отремонтировали забор в образовательном учреждении.

С начала проведения восстановительных работ сотрудники МЧС с помощью тепловых пушек просушили 53 жилых дома и провели откачку воды из подвалов 46 домов. Всего было вывезено 780 кубометров мусора.

В настоящее время в зоне паводка остаются участок дороги в населенном пункте Гайтер Комсомольского района и отрезок межпоселковой дороги в Амурском районе.

Ранее дождевым паводком уничтожило мост, соединяющий берега реки Ургал в Верхнебуреинском районе под Хабаровском, сообщал ФАН.

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мчс мост хабаровск наводнение
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