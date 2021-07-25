Разрушенный паводком мост восстановили в Хабаровском крае

Хабаровск, 25 июля. Аварийно-восстановительные работы продолжаются на территории населенных пунктов Ургал и Усть-Ургал.

Спасатели восстановили небольшой мост, разрушенный паводком. Также они отремонтировали забор в образовательном учреждении.

С начала проведения восстановительных работ сотрудники МЧС с помощью тепловых пушек просушили 53 жилых дома и провели откачку воды из подвалов 46 домов. Всего было вывезено 780 кубометров мусора.

В настоящее время в зоне паводка остаются участок дороги в населенном пункте Гайтер Комсомольского района и отрезок межпоселковой дороги в Амурском районе.

Ранее дождевым паводком уничтожило мост, соединяющий берега реки Ургал в Верхнебуреинском районе под Хабаровском, сообщал ФАН.