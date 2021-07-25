Прокуратура проводит проверку из-за обрушения участка дороги в Хабаровске

Хабаровск, 25 июля. Обрушение дорожного полотна произошло в Хабаровске минувшей ночью. Региональная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента.

Дорожное полотно обрушилось на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Фрунзе. В качестве предварительной причины рассматривается прорыв чугунной трубы системы водоснабжения. К отключению воды в близлежащих домов авария не привела.

На месте происшествия работал и. о. прокурора Хабаровска Юрий Попов. В рамках проверки правоохранители оценят действия организации жилищно-коммунального хозяйства, за которыми закреплен этот участок, будет дана оценка оперативности реагирования аварийных служб на инцидент.

В Забайкальском крае продолжаются работы по восстановлению обрушившегося из-за непогоды железнодорожного моста. РЖД уже завершила установку первого металлического пролетного строения.