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Врио главы Хабаровска Дегтярев подал документы в ЦИК для участия в выборах
Политика
Врио главы Хабаровска Дегтярев подал документы в ЦИК для участия в выборах
Агентство городских новостей Москва  /  Зыков Кирилл

Хабаровск, 25 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края подал документы в ЦИК для участия в выборах главы региона. Об этом сообщили в краевом центризбиркоме.

Дегтярев отнес в ЦИК 183 листа с подписями, которыми подтверждается поддержка выдвижения его кандидатуры на пост главы региона. Известно, что ранее врио губернатора подал документацию на выдвижение от ЛДПР.

Ранее чиновник сообщил, что в регион прибыла крупная партия вакцины от коронавируса «ГамКовидВак». В Хабаровский край прибыло порядка 50 тыс. доз препарата.

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