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Волонтеров привлекли для помощи медикам на пунктах вакцинации Хабаровска

  /   Обновлено: 24 июля 2021 20:50
Общество
Волонтеров привлекли для помощи медикам на пунктах вакцинации Хабаровска
pixabay.com

Хабаровск, 24 июля. Число желающих привиться от коронавируса в Хабаровске растет, поэтому для помощи медиками на пунктах вакцинации начали привлекать волонтеров, сообщили в пресс-службе администрации.

Мобильные пункты вакцинации располагаются в крупных торговых центрах Хабаровска. Именно туда на помощь врачам направили добровольцев. Ребята заполняют документы, заносят данные в компьютер и напоминают желающим привиться о необходимость соблюдать санитарные меры безопасности.

«Наши ребята помогают по мере возможности. Кто-то заполняет бумаги, кто-то помогает переносить данные в компьютер, а кто-то напоминает жителям о необходимости носить маску и соблюдать социальную дистанцию», — рассказала глава городского штаба «Добровольцы Хабаровска» Александра Зенкова.

Особенно большой наплыв горожан наблюдается в точках, где вакцинацию можно пройти без предварительной записи. Власти Хабаровска уже договорились с муниципальными перевозчиками о бесплатной доставке волонтеров к прививочным пунктам. Для идентификации добровольцев изготовят специальные бейджи.

Минздрав РФ обновил методические рекомендации по вакцинации взрослого населения страны. Так, «Спутник V» разрешили использования всем онкобольным, завершившим противоопухолевое лечение.

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