СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета под Хабаровском

Хабаровск, 24 июля. Уголовное дело возбуждено после падения самолета Sierra P2002 на территории посадочной площадки Калинка.

Трагедия произошла сегодня утром. Воздушное судно потерпело крушение сразу после взлета. Это был ознакомительный полет. Самолетом управлял опытный пилот.

На борту судна находились два человека, оба погибли. Следствие рассматривает три версии крушения: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.

На месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Прокуратура организовала проверку по факту крушения.