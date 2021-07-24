Прокуратура организовала проверку после крушения самолета под Хабаровском

Хабаровск, 24 июля. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов после падения легкомоторного самолета в Хабаровском крае.

ЧП произошло в поселке Калинка. Самолет Sierra P2002 упал в болотистой местности. Он получил сильные повреждения крыльев и носовой части. На борту были два человека, они оба погибли.

За штурвалом находилась опытный пилот. Она проводила ознакомительный полет для будущего ученика авиашколы. В результате они оба погибли.

На месте происшествия работают следственная группа и сотрудники экстренных служб.