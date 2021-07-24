Названа причина крушения самолета под Хабаровском

Хабаровск, 24 июля. Экстренные службы рассматривают ряд версий о причинах крушения самолета на Дальнем Востоке. Среди них и ошибка пилотирования, сообщает источник ФАН.

Самолет Sierra P2002 рухнул на территории посадочной площадки «Калинка» в субботу утром. В воздушном судне находились мужчина и женщина, пишет URA.RU.

По предварительной информации, пилот скончался, а пассажирку госпитализировали. Позже стало известно о ее смерти. Дальневосточная транспортная прокуратура по факту инцидента назначила проверку. На месте происшествия также работает следственная группа.