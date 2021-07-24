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Появились фото с места крушения легкомоторного самолета в пригороде Хабаровска

  /   Обновлено: 24 июля 2021 08:57
Происшествия
Появились фото с места крушения легкомоторного самолета в пригороде Хабаровска
Федеральное агентство новостей

Хабаровск, 24 июля. Легкомоторный самолет рухнул на территории посадочной площадки «Калинка». В результате крушения погибли два человека. ФАН получил фотографии с места событий.

Детали авиакатастрофы на данный момент уточняются, на месте работают оперативные группы. Сразу после падения воздушного судна скончался мужчина. Еще одна пассажирка была госпитализирована. Медики оказывали ей помощь, однако пострадавшая, получившая переломы обеих ног, через несколько часов умерла.

ФАН получил фотографии с места крушения. Самолет упал в болотистую местность. На снимках видны обломки небольшого воздушного судна и некоторые вещи, которые, предположительно, принадлежали жертвам аварии.

Появились фото с места крушения легкомоторного самолета в пригороде Хабаровска
Федеральное агентство новостей  / 

Недавно похожая трагедия произошла на Камчатке. Самолет выполнял пассажирский рейс и в поселке Палана перестал выходить на связь.

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