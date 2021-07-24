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Число жертв крушения легкого самолета под Хабаровском увеличилось до двух
Происшествия
Число жертв крушения легкого самолета под Хабаровском увеличилось до двух
pixabay.com

Хабаровск, 24 июля. Пострадавшая при падении легкомоторного самолета в Хабаровском крае умерла в больнице. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Самолет Sierra P2002 потерпел крушение на территории посадочной площадки «Калинка» утром 24 июля. Пострадавшую женщину увезли в больницу с переломами ног. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Пациент скончался», — заявили в краевом минздраве.

Авиакатастрофа под Хабаровском унесла жизнь еще одного человека. Он погиб на месте крушения легкомоторного воздушного судна. На место происшествия выехала следственная группа. Детали произошедшего уточняются.

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самолет крушение смерть
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