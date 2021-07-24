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Легкий самолет рухнул под Хабаровском

  /   Обновлено: 24 июля 2021 04:58
Происшествия
Легкий самолет рухнул под Хабаровском
pxhere.com

Хабаровск, 24 июля. Падение легкого самолета зафиксировано недалеко от Хабаровска. На данный момент информации о пострадавших нет.

 

На место крушения выехала оперативная группа. Сейчас специалисты находятся в пути к месту происшествия, поэтому точных данных о погибших нет, передает пресс-служба управления МЧС.

Недавно несчастный случай произошел на Камчатке. Самолет Ан-26 выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Позже экипаж воздушного судна перестал выходить на связь.

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