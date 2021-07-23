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Спасатели ликвидируют последствия паводков в Хабаровском крае

  /   Обновлено: 23 июля 2021 11:36
Общество
Спасатели ликвидируют последствия паводков в Хабаровском крае
Невские Новости  /  Степан Яцко

Хабаровск, 23 июля. МЧС России держит на особом контроле ликвидацию последствий паводков на Дальнем Востоке.

Спасатели продолжают устранять последствия наводнения, которое произошло на территории Дальнего Востока. В частности, в Хабаровском крае ведутся работы по восстановлению домовладений.

«За неделю спасатели более 170 раз оказали адресную помощь жителям сел. В частности, проводилась очистка приусадебных участков», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

В общей сложности было вывезено порядка 620 кубометров мусора. Кроме того, в населенных пунктах продолжают восстанавливать проезды и дорожное полотно.

Недавно дождевой паводок снес мост, соединявший берега реки Ургал в Верхнебуреинском под Хабаровском. Проезд по внутрипоселковым дорогам возможен только на автомобилях и технике с высокой проходимостью.

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