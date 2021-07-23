Спасатели ликвидируют последствия паводков в Хабаровском крае

Хабаровск, 23 июля. МЧС России держит на особом контроле ликвидацию последствий паводков на Дальнем Востоке.

Спасатели продолжают устранять последствия наводнения, которое произошло на территории Дальнего Востока. В частности, в Хабаровском крае ведутся работы по восстановлению домовладений.

«За неделю спасатели более 170 раз оказали адресную помощь жителям сел. В частности, проводилась очистка приусадебных участков», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

В общей сложности было вывезено порядка 620 кубометров мусора. Кроме того, в населенных пунктах продолжают восстанавливать проезды и дорожное полотно.

Недавно дождевой паводок снес мост, соединявший берега реки Ургал в Верхнебуреинском под Хабаровском. Проезд по внутрипоселковым дорогам возможен только на автомобилях и технике с высокой проходимостью.