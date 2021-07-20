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Малолетний ребенок из Хабаровска отравился наркотиками

  /   Обновлено: 20 июля 2021 15:24
Происшествия
Малолетний ребенок из Хабаровска отравился наркотиками

Хабаровск, 20 июля. Жительница Хабаровска покормила грудного ребенка, после чего девочка попала в больницу с отравлением.

В Детскую краевую больницу в Хабаровске был доставлен ребенок с предварительным диагнозом «отравление наркотическим веществом». Девочке оказали квалифицированную медицинскую помощь, но ей еще предстоит реабилитация.

Полиция начала проверку. В ходе следствия была допрошена мать двухмесячной малышки, которая рассказала, что во время прогулки с ребенком она наткнулась на компанию незнакомцев, которые предложили ей «покурить». По возвращении домой женщина покормила ребенка грудным молоком, в которое уже попало наркотическое вещество. Ночью младенцу стало плохо, была вызвана скорая помощь.

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем), в настоящее время проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

У женщины есть еще двое детей. Ранее в отношении нее дважды были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, однако семья не стоит на учете как неблагополучная.

Полиция Магнитогорска проводит проверку по факту серьезного отравления трех подростков.

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