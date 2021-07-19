Алкозависимый житель Хабаровска до смерти забил больную мать

Хабаровск, 19 июля. В Комсомольске-на-Амуре была убита пожилая женщина. В преступлении подозревается ее 39-летний сын, который страдает алкогольной зависимостью.

В ходе следственной проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что у 58-летней женщины в последнее время начались проблемы со здоровьем. Она стала регулярно забывать дни и события, что раздражало ее сына.

Убийство произошло во время совместного похода в пункт сдачи металлолома. Пенсионерке стало плохо и она попросила присесть на лавочку. Мужчина разозлился и избил мать руками и ногами. Пострадавшая скончалась на месте.

Преступник сбежал, но был задержан оперативниками уголовного розыска через некоторое время. В отношении него будет возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемого уже доставили в СИЗО.

Под Тосно пьяная мать зарубила топором своего сына.