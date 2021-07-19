Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 15:12
15:11
Общество
Сын госпитализированного Михаила Боярского рассказал о состоянии отца
15:06
Происшествия
Пострадавшую в смертельном ДТП на Авиаторов девочку выписали из больницы
15:04
Общество
Турция может закрыть границы из-за распространения штамма COVID-19 «Дельта»
15:03
Общество
Названа основная проблема развития экотуризма в некоторых регионах России
15:02
Политика
«Я улыбнулась»: Поклонская вновь заговорила о новом месте работы
15:02
Происшествия
Жительница Москвы отказалась от годовалой дочери и оставила ее в хостеле мужу
15:02
Происшествия
Торговый центр полыхает в подмосковной Истре
15:00
Армия
Anti-Bellum: НАТО создает антироссийскую стратегию по методам нацистской Германии
14:59
Происшествия
Силовики в срочном порядке закопали тюремный бункер в Ленобласти
14:59
Общество
В начале недели воздух в Дагестане прогреется до 43 градусов
Все новости

Алкозависимый житель Хабаровска до смерти забил больную мать
Происшествия
Алкозависимый житель Хабаровска до смерти забил больную мать

Хабаровск, 19 июля. В Комсомольске-на-Амуре была убита пожилая женщина. В преступлении подозревается ее 39-летний сын, который страдает алкогольной зависимостью.

В ходе следственной проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что у 58-летней женщины в последнее время начались проблемы со здоровьем. Она стала регулярно забывать дни и события, что раздражало ее сына.

Убийство произошло во время совместного похода в пункт сдачи металлолома. Пенсионерке стало плохо и она попросила присесть на лавочку. Мужчина разозлился и избил мать руками и ногами. Пострадавшая скончалась на месте.

Преступник сбежал, но был задержан оперативниками уголовного розыска через некоторое время. В отношении него будет возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемого уже доставили в СИЗО.

Под Тосно пьяная мать зарубила топором своего сына.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Алкозависимый житель Хабаровска до смерти забил больную мать
убийство преступление хабаровский край
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru