Амурский паводок продолжает идти на спад

Хабаровск, 18 июля. Уровень воды в Амуре продолжает снижаться, за сутки у берегов Хабаровска спад составил 18 см, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Гребень амурского паводка смещается у села Малмыж. На данный момент поймы Амура все еще затоплены у Елабуги, Малмыжа и Комсомольска-на-Амуре.

На реке Бурея у села Усть-Ниман уровень воды также сохраняет тенденцию стабильного спада — 154 см за сутки. Специалисты полагают, что в ближайшее время ситуация нормализуется.

Из-за подтоплений пострадало два населенных пункта. Спасатели эвакуировали местных жителей, часть из них находятся в пункте временного размещения.