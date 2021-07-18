Бетонная плита рухнула с жилого дома в Комсомольске-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре, 18 июля. Огромная бетонная плита обрушилась с десятиэтажного жилого дома на Московском проспекте, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Конструкция находилась на техническом этаже. В момент падения рядом со зданием не было людей, никто не пострадал. Сейчас специалисты осматривают дом и выясняют, насколько крепко держится соседняя плита. Причины произошедшего устанавливаются.

Аналогичный инцидент произошел во Владивостоке во время ледяного шторма. Бетонная плита сорвалась с крыши многоэтажки и упала на припаркованный у подъезда автомобиль. В этот момент владелец чистил его от снега и успел отшагнуть в сторону, сообщала газета A42.RU.