Бомж-путешественник изнасиловал женщину по дороге из Владивостока в Хабаровск

Приморский край, 17 июля. Мужчина приставил нож к горлу своей жертвы и под угрозой убийства изнасиловал. Как стало известно ФАН, подозреваемый свои преступные действия объяснил долгим отсутствием общения с противоположным полом.

В дежурную часть полиции дальневосточного города Дальнереченска 15 июля поступило заявление от местной жительницы. В нем она указала, что в вечернее время на нее напал неизвестный мужчина. Он стал угрожать ей ножом и подавил ее сопротивление. После этого избил и совершил насильственный половой акт. По горячим следам силовики задержали подозреваемого в тяжком преступлении.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

Злодея задержали в тот же день. Он не стал отпираться на допросе у силовиков и рассказал, почему совершил столь дерзкое преступление.

«57-летний мужчина путешествовал пешком из Владивостока в Хабаровск, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он был ранее судим за вооруженный разбой и преступления против половой неприкосновенности женщин и малолетних детей еще во время существования Уголовного кодекса РСФСР. Он не имеет постоянного места жительства. Питался на помойках и на подаяния сердобольных граждан. Он пояснил, что насилие совершил из-за непреодолимого полового влечения, которое возникло ввиду того, что он мало общается с лицами противоположного пола».

В день совершения преступления подозреваемый встретил свою ровесницу. Женщина возвращалась поздним вечером домой после тяжелого трудового дня.

«Злоумышленник подошел к своей жертве и приставил нож к ее горлу. Он сказал местной жительнице, чтобы она раздевалась, иначе он ее зарежет. Для того чтобы пострадавшая всерьез восприняла его намерения, он несколько раз ударил ее по телу. После этого он изнасиловал полуобнаженную женщину и скрылся», — пояснил источник.

Сейчас мужчина находится в местном изоляторе временного содержания. Следователи СКР решают вопрос об его аресте на время проведения следственных действий. Если его вина будет доказана в суде, то рецидивисту грозит до десяти лет лишения свободы.