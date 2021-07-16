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Паводок снес мост через реку Ургал в Хабаровском крае
Происшествия
Паводок снес мост через реку Ургал в Хабаровском крае
ГУ МЧС по Новгородской области

Хабаровск, 16 июля. Дождевой паводок уничтожил мост, который соединял берега реки Ургал в в Верхнебуреинском под Хабаровском. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сильные дожди в Верхнебуреинском районе сформировали паводок в реке Бурея. С четверга в районе действует режим ЧС, введенный местной администрацией.

Паводки нарушили работу парома Чегдомын — Софийск, а проезд по внутрипоселковым дорогам возможен только на автомобилях и технике с высокой проходимостью. Продолжается эвакуация населения.

Ранее сотрудники экстренных служб эвакуировали из села Усть-Ургал в Верхнебуреинском районе местных жителей. Причиной этому стала угроза потопа, рассказали в пресс-службе МЧС РФ по краю.

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