Спасатели вывезли часть жителей из села под Хабаровском из-за риска потопа

Усть-Ургал, 16 июля. Власти Хабаровского края организовали эвакуацию жителей села Усть-Ургал в Верхнебуреинском районе. Причиной стала угроза подтопления, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по краю.

Рекордное количество осадков выпало в верховьях реки Буреи. Местами уровни воды могут достигать значений 40-летней давности. Глава региона Михаил Дегтярев поручил вывезти людей из поселка.

«Учитывая прогноз гидрологов, администрацией муниципального образования в превентивных целях из п. Усть-Ургал в пункт временного размещения... было доставлено 30 человек... Остальные жители от размещения в ПВР отказались», — говорится в пресс-релизе.

Эвакуация жителей на юго-востоке Нидерландов началась из-за угрозы наводнения. Решение коснулось около 15 тысяч человек. Население просят найти безопасное убежище или пойти в приемные пункты.