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Более 200 детей эвакуировали из задымленного детсада в Хабаровске
Происшествия
Более 200 детей эвакуировали из задымленного детсада в Хабаровске
pixabay.com  /  Jürgen Sieber

Хабаровск, 15 июля. Возгорание в детском саду «Родничок» произошло на улице Краснореченской в Хабаровске. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. По данным, на первом этаже здания произошло короткое замыкание в электрощите. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание менее чем за 15 минут. До прибытия спецслужб, персоналом учреждения была организована эвакуация детей, рассказали в ведомстве.

Недавно спасатели эвакуировали около 300 человек из больницы во Владимире, в которой произошло возгорание рентгеноборудования. Площадь пожара составила 0,5 кв. метров.

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