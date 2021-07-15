Четверо человек стали жертвами страшной аварии с легковушкой под Хабаровском

Хабаровск, 15 июля. Четверо человек погибли в дорожной аварии в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Инцидент произошел в ночь на четверг на Орловском шоссе. По данным ведомства, 33-летний водитель легкового автомобиля Honda Saber врезался в электрическую опору. В машине находились семеро человек.

Водитель и двое пассажиров погибли на месте ДТП. Четверо человек попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Позже в прокуратуре сообщили, что скончался еще один пассажир автомобиля. Он умер в больнице.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с большегрузами произошло на федеральной трассе в Приморье. В результате погиб водитель микроавтобуса.