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Работа аэропорта в Хабаровске нарушена из-за большой очереди
Общество
Работа аэропорта в Хабаровске нарушена из-за большой очереди
dvsut.sledcom.ru  /  Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ

Хабаровск, 15 июля. Огромная очередь из пассажиров образовалась у входа в аэропорт Хабаровска. Об этом сообщили официальные представители пресс-службы аэроузла.

Причиной возникшей очереди стал резко увеличившийся пассажиропоток на внутреннем терминале. В социальных сетях ранее появлялась информация о забастовке рабочих, однако в аэропорту эту информацию не подтвердили.

«По сравнению с данными прошлой недели количество пассажиров выросло на 20%. Кроме того, стоит отметить, что на утренние часы приходится пиковая нагрузка — именно в это время обслуживается максимальное количество пассажиров широкофюзеляжных воздушных судов», — рассказала пресс-служба аэропорта.

Ранее сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемых в мошенничестве и махинациях с поддельными документами мужчин в аэропорту Пулково в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

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