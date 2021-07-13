В Хабаровске волонтеры спасли мужчину, находившегося в поле без еды и воды

Хабаровск, 13 июля. Добровольческий поисково-спасательного отряд «Лига Спас» нашел 62-летнего мужчину в микрорайоне Овощесовхоз. Он пропал пять дней назад и находился в поле без еды и воды.

Пожилой мужчина пропал 7 июля. Пострадавшего нашли члены поискового отряда в высокой траве. Его удалось заметить с трудом. Он почти не вставал, передвигаться самостоятельно не мог из-за истощения и обезвоживания. Мужчину экстренно госпитализировали, информации о его состоянии пока не поступало.

Молодая пермячка помогла вернуться домой заблудившемуся дедушке, сообщал ФАН. Подробно об этом рассказали в отряде «Прикамье. Поиск».