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Разработку крупного золоторудного месторождения начнут на Дальнем Востоке

  /   Обновлено: 09 июля 2021 12:07
Экономика
Разработку крупного золоторудного месторождения начнут на Дальнем Востоке
wikipedia.org  /  Brian Voon Yee Yap/CC BY-SA 3.0

Хабаровск, 9 июля. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту первой очереди разработки золоторудного месторождения Кундуми в Аяно-Майском районе.

Согласно результатам экспертизы разведки, запасы месторождения превышают 14,4 тонны, передает ИА PrimaMedia. Проектный объем добычи оценивается в 200 тысяч тонн руды в год, а главным минералом-носителем в месторождении на 99,9% является драгметалл.

АО «Охотская горно-геологическая компания» получила лицензию на освоение участка. Она принадлежит совладельцам «Магаданского морского торгового порта» Валентину Кузакову и Андрею Горбову и их партнерам.

Объекты золотодобычи разместят в зоне селевой и лавинной опасности. Чтобы защитить здания и производственные площадки, а также работников месторождения, на месте обустроят селепропускные сооружения и селенаправляющие объекты.

Росприроднадзор ранее устроил внеплановую проверку золотодобывающей компании «Тревожное зарево», работающей на Камчатке. По итогам вскрылись нарушения, повлекшие ущерб природе, пишет INFOX.

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