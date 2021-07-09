Разработку крупного золоторудного месторождения начнут на Дальнем Востоке

Хабаровск, 9 июля. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту первой очереди разработки золоторудного месторождения Кундуми в Аяно-Майском районе.

Согласно результатам экспертизы разведки, запасы месторождения превышают 14,4 тонны, передает ИА PrimaMedia. Проектный объем добычи оценивается в 200 тысяч тонн руды в год, а главным минералом-носителем в месторождении на 99,9% является драгметалл.

АО «Охотская горно-геологическая компания» получила лицензию на освоение участка. Она принадлежит совладельцам «Магаданского морского торгового порта» Валентину Кузакову и Андрею Горбову и их партнерам.

Объекты золотодобычи разместят в зоне селевой и лавинной опасности. Чтобы защитить здания и производственные площадки, а также работников месторождения, на месте обустроят селепропускные сооружения и селенаправляющие объекты.

Росприроднадзор ранее устроил внеплановую проверку золотодобывающей компании «Тревожное зарево», работающей на Камчатке. По итогам вскрылись нарушения, повлекшие ущерб природе, пишет INFOX.