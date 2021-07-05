МЧС мониторит ситуацию с паводками в Хабаровском крае

Хабаровск, 5 июля. Специалисты ЦУКС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю ведут активный мониторинг изменения уровня воды рек в регионе и контролируют ситуацию.

Гребень амурского паводка продолжает движение по руслу реки и приближается к Хабаровску. Уровень воды поднялся почти на четыре метра, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе ведомства.

Спасатели информируют дачников и жителей островной части, на данный момент подтопленных участков зафиксировано не было. В оценке обстановки также задействованы гидрологи Дальневосточного УГМС и смены ЕДДС муниципальных районов по оперативному обмену информацией.

Противоположная ситуация сложилась в Оренбургской области — из-за засухи был введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Новый урожай уничтожен на площади более 100 тысяч гектаров, сообщает РИА56.