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Власти Хабаровска ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

  /   Обновлено: 02 июля 2021 11:54
Общество
Власти Хабаровска ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
pskovgorod.ru  /  Город Псков

Хабаровск, 2 июля. Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ввели в Хабаровском крае для определенной категории населения.

Сделать прививку от COVID-19 теперь обязаны сотрудники точек общепита, МФЦ, ЖКХ, учреждений здравоохранения, соцзащиты и такси. Также вакцинацию пройдут работники музеев, кинотеатров и развлекательных центров.

В списке оказались госслужащие, в том числе работники органов власти. Отдельным пунктом обозначили вакцинацию для жителей северных районов края.

Хабаровские ученые ранее рассказали, когда необходимо вакцинировать переболевших коронавирусом людей. Так, прививать перенесших COVID-19 следует уже через 1,5-3 месяца, а не через полгода, подчеркнули специалисты.

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