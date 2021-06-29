Партию вакцины от коронавируса завезли в Хабаровск

Хабаровск, 29 июня. Крупную партию вакцины от коронавируса «ГамКовидВак» доставили в медучреждения Хабаровского края, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Порядка 50 тыс. доз препарата поступили в Хабаровский край 29 июля. Минздрав РФ поставил вакцину в регион по запросу краевой администрации. Около 18 тыс. доз «ГамКовидВака» сейчас есть в распоряжении медиков.

Вакцинацию от коронавируса этим препаратом в Хабаровском крае приостановили 25 июня из-за недостатка вакцины. Новая партия позволит жителям региона делать прививки «ГамКовидВаком» в течение двух-трех недель, уточнил Дегтярев.