Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 11:05
11:03
Политика
«Умные люди»: немецкие журналисты восхитились политикой России в отношении Франции
11:02
Экономика
Российской экономике пообещали рост в 3,3%
11:00
Происшествия
Баданин находится в статусе подозреваемого по делу о клевете
10:57
Шоу-бизнес
Мария Максакова хочет попросить Тюрина пощадить психику их детей
10:56
Происшествия
Стример Mellstroy выступит в суде с последним словом
10:53
Общество
Как COVID изменил культурную жизнь Санкт-Петербурга
10:52
Армия
19FortyFive: «невидимая смерть» из России поджидает ВМС США под водой
10:51
Происшествия
СК проводит проверку после угроз модельеру Вячеславу Зайцеву
10:48
Армия
В Китае рассказали, как Путин преподал Японии урок после претензий по Курилам
10:47
Экономика
АФК «Система» продает акции производителя «Спутника V»
Все новости

Партию вакцины от коронавируса завезли в Хабаровск

  /   Обновлено: 29 июня 2021 10:11
Общество
Партию вакцины от коронавируса завезли в Хабаровск
pixabay.com

Хабаровск, 29 июня. Крупную партию вакцины от коронавируса «ГамКовидВак» доставили в медучреждения Хабаровского края, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Порядка 50 тыс. доз препарата поступили в Хабаровский край 29 июля. Минздрав РФ поставил вакцину в регион по запросу краевой администрации. Около 18 тыс. доз «ГамКовидВака» сейчас есть в распоряжении медиков.

Вакцинацию от коронавируса этим препаратом в Хабаровском крае приостановили 25 июня из-за недостатка вакцины. Новая партия позволит жителям региона делать прививки «ГамКовидВаком» в течение двух-трех недель, уточнил Дегтярев.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Партию вакцины от коронавируса завезли в Хабаровск
вакцина дегтярев хабаровский край гамковидвак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru