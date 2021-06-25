Минздрав Хабаровского края анонсировал поступление в регион 65 тысяч доз вакцины

Хабаровск, 25 июня. Новая партия вакцины от коронавируса поступит в Хабаровский край в ближайшие дни. В регион привезут 65 тыс. доз препарата, заявили в региональном минздраве.

Какую именно вакцину поставят в Хабаровский край, пока не сообщается. В регионе ранее приостановили прививочную кампанию против коронавируса. Она возобновится в ближайшее время.

В конце мая в Хабаровский край поступила партия препарата «КовиВак». Это разработка Центра имени Чумакова. Препарат распределили по медучреждениям, задействованным в реализации программы вакцинации от коронавируса.