Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июня 11:59
11:57
Происшествия
Силовики разбираются в смерти младенца из неблагополучной семьи в Электростали
11:55
Политика
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
11:55
Происшествия
В Казани эвакуировали многоэтажный дом, жилец которого угрожает взорвать гранату
11:49
Армия
В Sohu рассказали, почему новейшая подлодка ВМФ РФ «Князь Олег» наводит ужас на США
11:48
Экономика
Операторами финансовых услуг решили стать банки и брокеры
11:46
Общество
Израиль вернулся к обязательному ношению масок в закрытых пространствах
11:46
Политика
Президент Китая анонсировал встречу с Путиным
11:45
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки SSJ-100 в Краснодаре
11:41
Происшествия
Силовики готовятся к штурму квартиры, где заперся с гранатой житель Казани
11:40
Общество
Экологи рассказали, как Дагестан загрязняет Каспийское море
Все новости

Минздрав Хабаровского края анонсировал поступление в регион 65 тысяч доз вакцины

  /   Обновлено: 25 июня 2021 10:55
Общество
Минздрав Хабаровского края анонсировал поступление в регион 65 тысяч доз вакцины
pixabay.com

Хабаровск, 25 июня. Новая партия вакцины от коронавируса поступит в Хабаровский край в ближайшие дни. В регион привезут 65 тыс. доз препарата, заявили в региональном минздраве.

Какую именно вакцину поставят в Хабаровский край, пока не сообщается. В регионе ранее приостановили прививочную кампанию против коронавируса. Она возобновится в ближайшее время.

В конце мая в Хабаровский край поступила партия препарата «КовиВак». Это разработка Центра имени Чумакова. Препарат распределили по медучреждениям, задействованным в реализации программы вакцинации от коронавируса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минздрав Хабаровского края анонсировал поступление в регион 65 тысяч доз вакцины
хабаровск вакцина коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru