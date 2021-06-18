Жительницам Хабаровского края будут выдавать квартиры за рождение тройни

Хабаровск, 18 июня. Матерей, родивших сразу троих детей, будут обеспечивать квартирами. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Жилье за рождение троих и более детей одновременно будет выдаваться за счет бюджета Хабаровского края. Михаил Дегтярев уже вручил гарантийное письмо на покупку квартиры молодой маме, у которой появились на свет три дочки.

«С большим трепетом и теплотой в сердце поздравил первую молодую мамочку, которая родила в краевом перинатальном центре троих чудесных дочек», — написал врио главы региона в Telegram.

Благодаря мерам поддержки федеральных властей для семей на Дальнем Востоке удалось повысить уровень рождаемости. Показатели превышают средний уровень по России, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.