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Жительницам Хабаровского края будут выдавать квартиры за рождение тройни

Общество
Жительницам Хабаровского края будут выдавать квартиры за рождение тройни
vk.com  /  фонд Дедморозим

Хабаровск, 18 июня. Матерей, родивших сразу троих детей, будут обеспечивать квартирами. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Жилье за рождение троих и более детей одновременно будет выдаваться за счет бюджета Хабаровского края. Михаил Дегтярев уже вручил гарантийное письмо на покупку квартиры молодой маме, у которой появились на свет три дочки.

«С большим трепетом и теплотой в сердце поздравил первую молодую мамочку, которая родила в краевом перинатальном центре троих чудесных дочек», — написал врио главы региона в Telegram.

Благодаря мерам поддержки федеральных властей для семей на Дальнем Востоке удалось повысить уровень рождаемости. Показатели превышают средний уровень по России, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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Все новости / Общество / Жительницам Хабаровского края будут выдавать квартиры за рождение тройни
квартира дегтярев тройня
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