Объем добычи угля в Хабаровском крае достигнет 61,6 млн тонн

Хабаровск, 13 июня. Угольная компания «Ургалуголь» в Хабаровском крае в ближайшие пять лет повысит добычу угля более чем в восемь раз. Об этом сообщил гендиректор предприятия Евгений Романов.

Добычу ископаемого c 2022 по 2026 год ожидается нарастить до 61 650 тонн, передает ТАСС слова Романова.

«Подземным способом будет добыто 20 тыс. тонн, открытым - 41 650 тонн», — рассказал глава АО «Ургалуголь».

«Ургалуголь» (структурное подразделение АО «Сибирская угольная энергетическая компания», «СУЭК») является единственной компанией, добывающей уголь в Хабаровском крае. В текущем году она намерена увеличить объем добычи ископаемого в регионе более чем на 40%, до 10,2 млн тонн.

Угольные предприятия в России с января по апрель 2021 года извлекли 143,5 млн тонн ископаемых. Об этом свидетельствуют данные Независимого научно-исследовательского центра ИПЕМ.