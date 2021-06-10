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Выборы губернатора Хабаровского края назначены на 19 сентября

Общество
Выборы губернатора Хабаровского края назначены на 19 сентября
hab.kp.ru

Хабаровск, 10 июня. Нового губернатора Хабаровского края выберут 19 сентября. Такая дата была утверждена на заседании Законодательной думы.

Выборы будут проведены досрочно в связи с отставкой экс-главы региона Сергея Фургала в июле прошлого года. На его место временно назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Приказ об отставке Фургала был подписан после его задержания и взятия под стражу 9 июля. Следствие считает, что экс-губернатор причастен к организации убийств бизнесменов и к покушению на убийство в 2004–2005 годах.

Нового губернатора Хабаровского края определят в единый день голосования, во время которого пройдут региональные, муниципальные и думские выборы. Партия «Единая Россия» ранее по итогам праймериз сформировала списки кандидатов на выборы в Госдуму.

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