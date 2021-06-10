Выборы губернатора Хабаровского края назначены на 19 сентября

Хабаровск, 10 июня. Нового губернатора Хабаровского края выберут 19 сентября. Такая дата была утверждена на заседании Законодательной думы.

Выборы будут проведены досрочно в связи с отставкой экс-главы региона Сергея Фургала в июле прошлого года. На его место временно назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Приказ об отставке Фургала был подписан после его задержания и взятия под стражу 9 июля. Следствие считает, что экс-губернатор причастен к организации убийств бизнесменов и к покушению на убийство в 2004–2005 годах.

Нового губернатора Хабаровского края определят в единый день голосования, во время которого пройдут региональные, муниципальные и думские выборы. Партия «Единая Россия» ранее по итогам праймериз сформировала списки кандидатов на выборы в Госдуму.