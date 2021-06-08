Полугодовалого медвежонка вызволили из заточения в Хабаровском крае

Хабаровск, 8 июня. В окрестностях поселка Известковый в Амурском районе специалисты охотнадзора освободили полугодовалого медвежонка. Животное незаконно держал у себя дома местный житель.

Участковый сообщил в комитет охотничьего хозяйства о нарушении. Сотрудник ведомства выехал на место, он поговорил с гражданином, который взял себе домой медвежонка. Мужчина рассказал, что нашел детеныша в лесу.

Его мама погибла, и местный житель решил забрать животное себе из жалости. Медвежонка уже выпустили в дикую природу.

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