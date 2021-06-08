Следовавший в Китай грузовой самолет экстренно сел в Хабаровске

Хабаровск, 8 июня. Самолет с грузом, летевший из Южно-Сахалинска в Циндао (КНР), совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В момент посадки на борту находились пять человек. При этом приземление прошло в штатном режиме, пострадавших нет. Причины, по которым самолет пришлось посадить, неизвестны.

Авиакомпанию привлекли для выяснения причины неисправности. Воздушное судно осматривают специалисты.

Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы во Владивосток, совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска. Причиной незапланированного приземления стало плохое самочувствие одной из пассажирок рейса, сообщало Deita.