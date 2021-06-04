Граждан Японии будут прививать от коронавируса в Хабаровском крае

Хабаровск, 4 июня. Хабаровский край будет вакцинировать граждан Японии от новой коронавирусной инфекции, заявил врио губернатора Михаил Дегтярев.

Соответствующее соглашение с японской стороной уже подготовлено. Отмечается, что в рамках Петербургского международного экономического форума Дегтярев подписал уже несколько знаковых для региона документов.

Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2021 заявил, что в стране не будет принудительной вакцинации населения от COVID-19. Вместе с тем власти готовы обеспечить препаратом всех желающих.