Уровень воды в реках Хабаровска может достигнуть опасной отметки к 10 июня

Хабаровск, 1 июня. Согласно прогнозу главного управления МЧС по Хабаровскому краю, уровень рек в ближайшие дни может увеличиться, что приведет к потопам в населенных пунктах.

В результате сформировавшихся паводков в верхнем течении реки Амур, на реках Селемджа и Нора у Хабаровска к 10−11 июня ожидается достижение отметки уровня воды до 450 сантиметров.

По данным МЧС, в целом гидрологическая обстановка Хабаровского края «относительно спокойная». Остаются затоплены поймы реки Амур от Хабаровска до села Тахта Ульчского района, а также реки Бурея, Уссури, Кур, Тунгуска, Амгунь, Нимелен.

Спасатели просят жителей региона соблюдать правила личной безопасности и предпринять меры по сохранению своего имущества. Дачникам в период прохождения паводка покинуть свои участки и не подвергать жизнь опасности.

Накануне Хабаровск, основанный 30 мая 1858 года на Амуре как военный пост, отметил 163-ю годовщину. Празднования в городе расписаны на несколько дней.