Четверо человек пострадали в ДТП в Хабаровском крае

Хабаровск, 28 мая. Трое детей и одна женщина получили травмы при опрокидывании автомобиля на севере Хабаровского края.

Инцидент произошел около села Циммермановка вечером в четверг. Их доставили вертолетом медицины катастроф в краевую больницу для оказания помощи.

Водитель легкового автомобиля Toyota Vista не справился с управлением и допустил его опрокидывание. В результате инцидента травмы получили женщина 1993 года рождения и трое ее детей — 2012, 2019 и 2021 годов рождения.

Пострадавших осмотрели врачи районной больницы. После этого на место прибыл медицинский вертолет из Хабаровска, на котором пострадавших доставили в краевую больницу.

Состояние раненых уточняется. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Накануне стало известно, что в Рязани водитель не справился с управлением и врезался в столб. Во время ДТП пострадала 20-летняя пассажирка.