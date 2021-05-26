Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае

Хабаровск, 26 мая. Дизельные электростанции в деревянных помещениях заменят на современные модули в Хабаровском крае. Это намерены сделать в ближайшие три года.

Замену на современные модели решили провести после аварии в деревянном здании электростанции в селе Савинское в конце прошлого года.

«Авария выявила общую проблему. Сгоревшая ДЭС располагалась в деревянном здании. И таких ДЭС в наших районах — более двадцати. Поставил задачу — заменить все деревянные ДЭС современными модулями. Программа подписана», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

По его словам, в этом году запланирована модернизация семи объектов, еще 15 — в 2022 и 2023 годах.

Глава Хабаровского края на днях сообщил, что число безработных в регионе сократилось в три раза за полгода. Сейчас соискателями остаются более восьми тысяч человек.