Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 09:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:17
Происшествия
СК обнаружил отмытые через Гонконг и ОАЭ деньги Роскосмоса
09:16
Происшествия
Неизвестный «заминировал» наркодиспансер в Южно-Сахалинске
09:14
Общество
РЖД намерены возобновить движение поездов «Аллегро» во время ЧЕ по футболу
09:09
Армия
Летчики ЮВО в рамках учений перебазировали военную авиатехнику
09:08
Экономика
Отчет Центробанка продемонстрировал «дыру» в российской банковской системе
09:05
Политика
Почему Запад отступил перед «Северным потоком-2», обсудят в медиацентре «Патриот»
09:04
Политика
Экс-посол США в РФ выступил с предложением перед встречей Путина и Байдена
09:01
Общество
Русский фактор в современном искусстве обсудят в медиацентре «Патриот»
09:00
Экономика
Рубль укрепляется на открытии торгов Мосбиржи
08:53
Технологии
Microsoft готовит к выходу операционную систему Windows нового поколения
08:51
Спорт
Боец UFC Макгрегор признан самым высокооплачиваемым спортсменом года
08:49
Общество
Нашествие тюленей на Петербург обсудят в медиацентре «Патриот»
08:41
Общество
Врач Галлямова призвала отказаться от лечения солнечных ожогов сметаной
08:41
Общество
Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»
08:39
Общество
Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае
08:34
Общество
Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет пермского политеха
08:34
Общество
Разработка отечественной вакцины «Урал» приостановлена
08:27
Политика
Польша вспомнила об упущенных шансах в отношениях с РФ из-за Украины
08:25
Общество
Смольный планирует сдавать электросамокаты в аренду по паспорту
08:22
Саратов остался без холодной и горячей воды, стал известен график подвоза бутылок
Все новости
26 мая 09:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:17
Происшествия
СК обнаружил отмытые через Гонконг и ОАЭ деньги Роскосмоса
09:16
Происшествия
Неизвестный «заминировал» наркодиспансер в Южно-Сахалинске
09:14
Общество
РЖД намерены возобновить движение поездов «Аллегро» во время ЧЕ по футболу
09:09
Армия
Летчики ЮВО в рамках учений перебазировали военную авиатехнику
09:08
Экономика
Отчет Центробанка продемонстрировал «дыру» в российской банковской системе
09:05
Политика
Почему Запад отступил перед «Северным потоком-2», обсудят в медиацентре «Патриот»
09:04
Политика
Экс-посол США в РФ выступил с предложением перед встречей Путина и Байдена
09:01
Общество
Русский фактор в современном искусстве обсудят в медиацентре «Патриот»
09:00
Экономика
Рубль укрепляется на открытии торгов Мосбиржи
08:53
Технологии
Microsoft готовит к выходу операционную систему Windows нового поколения
08:51
Спорт
Боец UFC Макгрегор признан самым высокооплачиваемым спортсменом года
08:49
Общество
Нашествие тюленей на Петербург обсудят в медиацентре «Патриот»
08:41
Общество
Врач Галлямова призвала отказаться от лечения солнечных ожогов сметаной
08:41
Общество
Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»
08:39
Общество
Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае
08:34
Общество
Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет пермского политеха
08:34
Общество
Разработка отечественной вакцины «Урал» приостановлена
08:27
Политика
Польша вспомнила об упущенных шансах в отношениях с РФ из-за Украины
08:25
Общество
Смольный планирует сдавать электросамокаты в аренду по паспорту
08:22
Саратов остался без холодной и горячей воды, стал известен график подвоза бутылок
Все новости

Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае

Общество
Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае
pixabay.com/PD

Хабаровск, 26 мая. Дизельные электростанции в деревянных помещениях заменят на современные модули в Хабаровском крае. Это намерены сделать в ближайшие три года.

Замену на современные модели решили провести после аварии в деревянном здании электростанции в селе Савинское в конце прошлого года.

«Авария выявила общую проблему. Сгоревшая ДЭС располагалась в деревянном здании. И таких ДЭС в наших районах — более двадцати. Поставил задачу — заменить все деревянные ДЭС современными модулями. Программа подписана», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

По его словам, в этом году запланирована модернизация семи объектов, еще 15 — в 2022 и 2023 годах.

Глава Хабаровского края на днях сообщил, что число безработных в регионе сократилось в три раза за полгода. Сейчас соискателями остаются более восьми тысяч человек.

дегтярев хабаровский край электростанция
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 144237 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 134091 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 106882 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 67469 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 65862 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Все новости / Общество / Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае
Рейтинг@Mail.ru