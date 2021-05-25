Вакцину от коронавируса «КовиВак» завезли в Хабаровский край

Хабаровск, 25 мая. Хабаровский край получил первую партию вакцины от коронавируса «КовиВак», говорится на сайте регионального правительства.

Первые дозы препарата, разработанного специалистами института им. Чумакова, поставлены в Хабаровский край. В ближайшее время партии вакцины распределят по медицинским учреждениям, участвующим в прививочной кампании.

Теперь жителям региона доступно три препарата — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Сделавшим прививку гражданам будут давать выходной. За прошедшую неделю в Хабаровском крае выявили 191 случай коронавируса, пишет ТАСС.

В конце апреля, 28 числа, в Приморье поступила партия «КовиВак» в количестве 1560 доз. Таким образом, Хабаровск через месяц после указанного региона получил третий препарат против COVID-19.